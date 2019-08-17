По Украине самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине в субботу, 17 августа, сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 17 августа в Украине до 28 градусов тепла.