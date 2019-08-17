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По Україні найвищий рівень пожежної небезпеки

По Україні найвищий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

 • 10320 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні у суботу, 17 серпня, утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"17 серпня у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили синоптики.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні до 28 градусів тепла.

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