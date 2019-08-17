По Україні найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні у суботу, 17 серпня, утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"17 серпня у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 17 серпня в Україні до 28 градусів тепла.