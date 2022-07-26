По Николаеву утром был массированный ракетный удар: Ким рассказал о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. По Николаеву сегодня утром нанесен массированный ракетный удар, по предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв", - написал Ким в Telegram.
Подробная информация уточняется.
"Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме этого, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", - добавил глава ОВА.
Детали
Что касается районов Николаевской области, то, по данным Кима, ситуация такова:
Николаевский район:
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- Вчера, 25 июля, в 22:00 были обстрелы села Новониколаевка Первомайской громады, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
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- Утром, 26 июля, в 5:00 обстрелян объект инфраструктуры в Ольшанской громаде. Пострадавших нет.
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Баштанский район:
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- Вчера, 25 июля, ориентировочно в 18:00 были обстрелы села Широкое Широковской громаді. Попадания были вне населенного пункта, пострадавших нет. Также ориентировочно в 23:00 были обстрелы сел Широкое и Красная Долина, попадание за пределами сел. Утром, 26 июля, в 4:30 были обстрелы села Красная Долина. Попадание за пределами села. Пострадавших нет.
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- Под постоянными обстрелами остаются села на линии разграничения в Березнеговатской громаде. Вчера, 25 июля, ориентировочно в 21:50 под обстрелы попали село Малеевка. Разрушен один жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
По югу Украины врагом нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направления с Черного моря.