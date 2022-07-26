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По Миколаєву зранку був масований ракетний удар: Кім розповів про наслідки

По Миколаєву зранку був масований ракетний удар: Кім розповів про наслідки

Київ • УНН

 • 274755 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. По Миколаєву сьогодні зранку завдано масований ракетний удар, за попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Зранку, 26 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв", - написав Кім у Telegram.

Детальна інформація уточнюється.

"Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста", - додав голова ОВА.

Деталі

Що стосується районів Миколаївщини, то, за даними Кіма, ситуація така:

Миколаївський район:

  • Вчора, 25 липня, о 22:00 були обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
  • Зранку, 26 липня, о 5:00 обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.

Баштанський район:

  • Вчора, 25 липня, орієнтовно о 18:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Влучання були поза межами населеного пункту, постраждалих немає. Також орієнтовно о 23:00 були обстріли села Широке та Червона Долина, влучання поза межами сіл. Зранку, 26 липня, о 4:30 були обстріли села Червона Долина. Влучання поза межами села. Постраждалих немає.
  • Під постійними обстрілами залишаються села на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора, 25 липня, орієнтовно о 21:50 під обстріли потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

По півдню України ворогом завдано масований ракетний удар, у тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.

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