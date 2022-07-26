По Миколаєву зранку був масований ракетний удар: Кім розповів про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. По Миколаєву сьогодні зранку завдано масований ракетний удар, за попередніми даними, обійшлося без жертв, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Зранку, 26 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв", - написав Кім у Telegram.
Детальна інформація уточнюється.
"Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста", - додав голова ОВА.
Деталі
Що стосується районів Миколаївщини, то, за даними Кіма, ситуація така:
Миколаївський район:
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- Вчора, 25 липня, о 22:00 були обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
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- Зранку, 26 липня, о 5:00 обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.
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Баштанський район:
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- Вчора, 25 липня, орієнтовно о 18:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Влучання були поза межами населеного пункту, постраждалих немає. Також орієнтовно о 23:00 були обстріли села Широке та Червона Долина, влучання поза межами сіл. Зранку, 26 липня, о 4:30 були обстріли села Червона Долина. Влучання поза межами села. Постраждалих немає.
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- Під постійними обстрілами залишаються села на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора, 25 липня, орієнтовно о 21:50 під обстріли потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
По півдню України ворогом завдано масований ракетний удар, у тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.