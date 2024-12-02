Планы неизменны, хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась война – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил о неизменных планах завершить войну до 2025 года и необходимости усиления государства. На встрече с канцлером Германии обсудили вопросы безопасности и поддержки со стороны США и ЕС.
Планы неизменны, Украина хочет быть сильнее для того, чтобы в 2025 году закончилась война. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.
Наши планы неизменны, мы хотим быть сильнее для того, чтобы в 2025 году закончилась война
Кроме того, Зеленский рассказал о, что говорил с Шольцем.
Мы делимся информацией, как усилить Украину на фронте, а также, как усилить Украину извне, нам, это очень нужно. Мы еще не знаем и очень надеемся, что поддержка США, новой администрации будет сильной, желательно еще сильнее. Но прежде всего мы должны об этом уже говорить и думать, как можно еще усилить наше государство, какие бы вызовы нас не ждали бы
Также по его словам, они говорили о Европейском Союзе, не только о роли Украины, но и о соответствующих шагах.
Я говорил насколько нам важно иметь гарантии безопасности, серьезные гарантии безопасности. Я был достаточно открытым с канцлером по теме НАТО, относительно наших гарантий безопасности, что и в кого мы верим, а кому никогда уже не поверим
Дополнение
Зеленский заявлял, что США, Германия и Венгрия сохраняют скепсис относительно возможности приглашения Украины в НАТО.
Зеленский сообщал , что в случае, если война будет заморожена без какой-либо сильной позиции для Украины, российский диктатор Путин вернется через несколько лет и разрушит Украину полностью.