Планы неизменны, хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась война – Зеленский

Планы неизменны, Украина хочет быть сильнее для того, чтобы в 2025 году закончилась война. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

Кроме того, Зеленский рассказал о, что говорил с Шольцем.

Мы делимся информацией, как усилить Украину на фронте, а также, как усилить Украину извне, нам, это очень нужно. Мы еще не знаем и очень надеемся, что поддержка США, новой администрации будет сильной, желательно еще сильнее. Но прежде всего мы должны об этом уже говорить и думать, как можно еще усилить наше государство, какие бы вызовы нас не ждали бы