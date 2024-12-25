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Пытаются "легализовать" захваченные регионы: в российском санкт-петербурге открыли "представительство "днр"

Пытаются "легализовать" захваченные регионы: в российском санкт-петербурге открыли "представительство "днр"

Киев  •  УНН

 • 7935 просмотра

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В санкт-петербурге открыли представительство временно оккупированной Донецкой области. Структура будет заниматься организацией торговых миссий и пропагандистских мероприятий для "легализации" оккупации.

В санкт-петербурге открыли представительство «днр», то есть временно оккупированной Донецкой области. Так враг пытается «легализовать» захваченные регионы через представительства в рф, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, речь идет о реорганизации фейкового посольства фейковой республики, которую сначала создали, а затем фактически аннексировали россияне. Но цель представительства не изменилась - пытаться «легализовать» оккупацию в глазах международного сообщества.

«В частности, эта структура будет организовывать торговые миссии российских сателлитов к захваченным землям. Также на представительство возложена организация «форумов» и других пропагандистских мероприятий с привлечением российских агентов влияния», - говорится в сообщении.

россияне на оккупированных территориях продолжают учить детей доносить на украинцев - Сопротивление24 дек. 2024, 14:35 • 13274 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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