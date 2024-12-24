россияне на оккупированных территориях продолжают учить детей доносить на украинцев - Сопротивление

россияне организовывают "круглые столы" для старшеклассников на оккупированных территориях, где учат детей доносить на украинцев, пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Детали

На оккупированных территориях захватчики организовали "круглый стол" для старшеклассников, где боевики росгвардии и коллаборационисты рассказывали, как бороться с "экстремизмом".

Впрочем, под "экстремистами" подразумеваются проукраинские дети и их семьи.

"Это откровенная попытка уничтожить украинскую самоидентичность, превратив детей в инструменты репрессий.

Мы уже знаем имена взрослых участников этого позора. Движение Сопротивления держит это на контроле",- сообщают в ЦНС.

Напомним

В Таврическом детсаду оккупанты проводят пропагандистские мероприятия с участием военных рф и полицаев. В школах на оккупированных территориях устанавливают ящики для анонимных доносов.