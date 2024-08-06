Пытался убить гражданского во время оккупации Киевской области: СБУ объявила подозрение спецназовцу гру

Правоохранители разоблачили еще одного россиянина, который причастен к пыткам гражданского населения в период оккупации части территории Киевщины. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.

Детали

Речь идет о Александре Тамряне - 24-летнем военнослужащем 14-й отдельной бригады спецназа главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру).

Следователи выяснили, в начале полномасштабного вторжения

Фигурант участвовал в захвате поселка Козаровичи Вышгородского района. Во время оккупации населенного пункта Тамрян был привлечен к проведению так называемых "зачисток", направленных на выявление участников движения сопротивления в регионе.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Тамряну о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц). Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военного преступника рф - подытоживают в СБУ.

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Дополнение

Правоохранители выяснили, что в начале марта 2022 года, находясь на территории поселка Тамрян, подозреваемый вместе с другими военными рф объезжал дома местных жителей.

Во время одного из таких "рейдов" Тамрян ворвался во двор 50-летнего мужчины и сбил его с ног прикладом автомата.

Далее фигурант и еще четыре военнослужащих рф продолжили бить потерпевшего ногами и прикладами.

Таким образом Тамрян пытался получить от мужчины "признание" в сотрудничестве с Силами обороны. Но злоумышленнику этого не удалось.

Затем оккупанты оставили потерпевшего истекать кровью во дворе, а фигурант пригрозил ему, что сейчас вернется и убьет мужчину. По данным следствия, потерпевшему удалось скрыться и тем самым избежать физической расправы

В результате избиения россияне сломали ему ребра, разбили голову, повредили грудную клетку, поясницу и ноги.

Напомним

СБУ сообщила о подозрении Алексею Дюмину и Юнусу-Беку Евкурову за планирование и ведение агрессивной войны против Украины. Оба чиновника входят в близкое окружение Путина и помогают ему вести войну.