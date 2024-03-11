Пытались прорваться в Молдову: двое мужчин с лестницей "штурмовали" противотранспортный ров, их задержали с выстрелами

Тандем "спортсменов" задержали на государственной границе - мужчины с лестницей в руках пытались преодолеть противотранспортный ров, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Двое жителей Запорожской области, спланировав маршрут в приднестровский регион Молдовы, позаботились о своей вездеходности и экипировались телескопической лестницей.

"Как на соревнованиях они преодолевали препятствия по бездорожью, но на крайнем этапе - преодоление рва, были "дисквалифицированы" пограничниками. Сигналом для завершения "забега" стали предупредительные выстрелы, поскольку нарушители не реагировали на законные требования об остановке", - сообщили пограничники.

За злостное неповиновение законному распоряжению пограничников и попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 185-10 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Дела направлены в суд.