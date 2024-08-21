Пытали и издевались над гражданскими на Харьковщине: идентифицированы 6 военных рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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21 августа 2024, 12:54  •  13524 просмотра

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Шестерым военнослужащим РФ сообщено о подозрении в пытках и издевательстве над гражданскими в оккупированных селах Харьковской области. Оккупанты применяли физическое и психологическое насилие к проукраинским гражданам.

Сообщено о подозрении шести военнослужащим рф, которые во время оккупации поселка Савинцы и села Довгалевка Харьковской области удерживали в застенках украинцев  и издевались над ними. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

Детали 

Сообщено о подозрении военнослужащим 3-ого стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 1-ого стрелкового батальона 202-ого мотострелкового полка так называемой "лнр" и начальнику штаба батальона 126-ого полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии рф.

Как сообщается, со 2 марта 2022 года российские военные, среди которых были и шестеро подозреваемых, взяли под контроль поселок Савинцы и село Довгалевка Изюмского района.  

По данным следствия, во время оккупации населенных пунктов подозреваемые удерживали в застенках проукраински настроенных граждан и издевались над ними. Чтобы получить от задержанных информацию об украинских военных и местных жителей, которые помогают ВСУ, оккупанты применяли физическое, психологическое насилие, а также пытали.  

Пострадавшим связывали руки за спиной, били, осуществляли выстрелы из автоматического оружия рядом с ними, некоторых вывозили в лес и имитировали расстрел. Людей удерживали в нечеловеческих условиях, без доступа к пище, воде и в антисанитарных условиях

- говорится в сообщении ОГП.

Одному из незаконно задержанных мужчин российские военные, как сообщается, несколько раз воткнули нож в ногу и проворачивали его в ране, чтобы нанести как можно больше боли. 

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Один из пострадавших - депутат поселкового совета Савинской ОТГ. Его допрос лично проводил начальник штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Он угрожал депутату физическим увечьем, а именно отрезанием половых органов. В это время другой подозреваемый избивал потерпевшего. После издевательств оккупанты вышли из застенка, а внутрь помещения бросили дымовую шашку, от которой потерпевший начал задыхаться. Фигуранты вытащили мужчину во двор, накинули ему веревку на шею и начали сжимать, постепенно ограничивая доступ воздуха. Параллельно оккупанты задавали пострадавшему вопросы о местных партизанах.

"От недостатка воздуха мужчина потерял сознание, его привели в чувство и начали наносить удары ногами по телу, пока он лежал на земле. Такая экзекуция проводилась несколько раз", - рассказали в Офисе Генпрокурора. 

Один из пострадавших, мужчина, которому на тот момент было 59 лет, в результате пыток оккупантами получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Другим пострадавшим, к счастью, удалось выжить. 

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Катування росіянами українців: правоохоронці розслідують понад 1300 кримінальних справ26 июня 2024, 13:30 • 19914 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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