ОГП о пытках украинцев оккупантами в местах несвободы: в МУС будут фокусироваться на высшем руководстве рф

Международный уголовный суд расширяет фокус на направление по местам несвободы, пытки россиянами украинцев в местах несвободы. Для выдачи ордеров МУС будет фокусироваться на высшем руководстве рф. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов.

«Они (Международный уголовный суд - ред.) расширяют фокус. В начале у них была депортация детей, потом они взяли направление атаки на энергоструктуру и они продолжают двигаться по этим двум, но они еще расширяют (фокус - ред.) по местам несвободы, пытки в местах несвободы», - рассказал Белоусов.

На вопрос, кто может в рф получить по этому направлению ордер на арест, Белоусов ответил: «Они в любом случае будут фокусироваться на высшем руководстве. Международный уголовный суд не берет, как правило, индивидуальные дела. Почему? Потому что его задача комплементарная - помочь национальной системе. Если национальная система может это делать, то они этого не делают».

Белоусов отметил, что МУС интересуют те случаи, которые имеют системный характер и являются признаком политики.

«Места несвободы, пытки пленных - это точно политика. Вопрос - на каком уровне. Поэтому я думаю, что это точно будут самые высокие должностные лица», - сказал Белоусов.

Он также отметил, что Международный уголовный суд настроен не останавливаться и выдавать новые ордера на аресты.

«Эти шесть ордеров на арест точно не последние. Мы со своей стороны делаем все возможное, собираем все возможные доказательства. Они в значительной степени на наши доказательства опираются для того, чтобы у них была база для принятия таких решений», - заявил Белоусов.

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Дополнение

МУС 5 марта, выдал ордера на арест командующего дальней авиацией россии сергея кобылаша и командующего черноморским флотом рф виктора соколова.

Во вторник, 24 июня, Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух человек - сергея кужугетовича шойгу (экс-министр обороны рф) и валерия герасимова