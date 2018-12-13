После теракта в Страсбурге власти Италии усилили антитеррористические меры

В сообщении указано, что: “Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны”.

“Информация о том, что страсбургский нападающий, Шериф Секат, может иметь связи в Италии, пока не подтверждается”, — добавили журналисты.

Как сообщал УНН, полиция Франции опубликовала фото стрелка в Страсбурге.