После теракта в Страсбурге власти Италии усилили антитеррористические меры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Власти Италии максимально усилили меры по антитеррористической защиты после стрельбы в Страсбурге (Франция), произошедшей во вторник, передает УНН со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
В сообщении указано, что: “Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны”.
“Информация о том, что страсбургский нападающий, Шериф Секат, может иметь связи в Италии, пока не подтверждается”, — добавили журналисты.
Как сообщал УНН, полиция Франции опубликовала фото стрелка в Страсбурге.