Поліція Франції опублікувала фото стрілка в Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Французька поліція розповсюдила в ЗМІ фото стрілка, який влаштував теракт в Страсбурзі і звернулася за допомогою до населення, щоб отримати відомості про його місцезнаходження. Про це повідомив в середу телеканал BFM, інформує УНН.
У розміщеному в електронних ЗМІ оголошенні вказуються вік Шеріфа Шекатта (29 років) і зріст (180 см). Відзначається, що у розшукуваного є невеликий шрам на верхній частині лоба. Поліція попереджає, що мова йде про “небезпечного і жорстокого злочинця”. У зв’язку з цим “тих, хто опізнали його просять не робити самостійних спроб затримати зловмисника” і зателефонувати за спеціально виділеним номером телефону — 197.
У вівторок ввечері 29-річний житель Страсбурга відкрив стрілянину на різдвяному ярмарку в центрі міста. Пізніше він вступив в перестрілку з військовим патрулем, однак йому вдалося втекти, і поліція Франції спільно з колегами з ФРН продовжує його пошуки. Як повідомив в середу прокурор Парижа Ремі Ейтз, в рамках розслідування були затримані чотири людини, серед них батько і два брати підозрюваного. Шеріф Шекатт мав 27 судимостей за злочини у Франції, Німеччині та Швейцарії. В результаті нападу, який мер Страсбурга назвав терактом, загинули три людини, ще 13 постраждали. Серед постраждалих є громадянин Італії і громадянин Польщі. Також, за даними таїландського МЗС, громадянин цієї країни загинув від рук терориста. У пошуках зникли злочинця задіяні сотні поліцейських.