Після теракту у Страсбурзі влада Італії посилила антитерористичні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Влада Італії максимально посилила заходи з антитерористичного захисту після стрілянини у Страсбурзі (Франція), що сталася у вівторок, інформує УНН з посиланням на італійське агентство ANSA.
У повідомленні вказано, що: “Італійські префекти та очільник поліції були проінструктовані максимально посилити заходи із антитерористичної безпеки за підсумками екстреного засідання антитерористичного стратегічного аналітичного комітету CASA при МВС країни”.
“Інформація про те, що страсбурзький нападник, Шеріф Секат, може мати зв’язки в Італії, поки не підтверджується”, — додали журналісти.
Як повідомляв УНН, поліція Франції опублікувала фото стрілка в Страсбурзі.