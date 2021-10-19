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После сертификации "Северный поток-2" заработает через считанные часы - эксперт

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В случае прохождения сертификации оператора, газопровод “Северный поток — 2” сможет начать работу сразу же, без “разогрева”. Об этом УНН сказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Цитата:

“Труба заполнена техническим газом, поэтому, получено разрешение — процесс пошел. Никакого времени для разогрева не надо”, — сказал эксперт.

На вопрос о том, сможет ли газопровод начать функционировать, скажем, в считанные часы, Землянский ответил: “Абсолютно”.

Контекст

10 сентября глава “Газпрома” Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства “Северного потока-2” - газопровода из России до Германии в обход Украины.

4 октября компания - оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода “Северный поток-2”.

Компании-оператору для начала операций все еще требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 AG на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию в 2019 году. Этот процесс неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент США Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупреждается о “возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

В Украине указывают на политичность этого проекта газопровода и опасаются, что после достройки “Северного потока-2” Россия может прекратить транзит через Украину.

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