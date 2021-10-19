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Після сертифікації "Північний потік-2" запрацює через лічені години - експерт

Київ • УНН

 • 25683 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У разі проходження сертифікації оператора, газопровід "Північний потік - 2" зможе почати роботу відразу ж, без "розігріву". Про це УНН сказав експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

Цитата:

"Труба заповнена технічним газом, тому, отримано дозвіл - процес пішов. Жодного часу для розігріву не треба", - сказав експерт.

На запитання про те, чи зможе газопровід почати функціонувати, скажімо, за лічені години, Землянський відповів: "Абсолютно".

Контекст

10 вересня голова "Газпрому" Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2" - газопроводу від Росії до Німеччини в обхід України. 

4 жовтня, компанія - оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомила, що почала заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Компанії-оператору для початку операцій все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який наразі розглядає заявку Nord Stream 2 AG на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений в експлуатацію в 2019 році. Цей процес неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь у його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як у травні президент США Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, у якій попереджається про "відплату", якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю проти України.

В Україні вказують на політичність цього проекту газопроводу і побоюються, що після добудови "Північного потоку-2" Росія може припинити транзит через Україну.

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