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После полмесяца "красной" зоны: в ОП заговорили о карантинной помощи бизнесу

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Средний и малый бизнес получит помощь во время карантинных ограничений. Правительство должно подготовить инициативы. О таких итогах селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского сообщили в ОП, пишет УНН.

После полмесяца "красной" зоны: в ОП заговорили о карантинной помощи бизнесу

Детали

В частности указано, что эти программы должны предусматривать льготы на аренду помещений, кредитование и уплату коммунальных услуг. Среди прочего, речь идет о тех представителях малого и среднего бизнеса, которые придерживаются всех санитарно-эпидемических норм, введенных правительством. В частности в регионах с "красным" уровнем эпидопасности.

К слову

Первая "красная" зона в Украине появилась еще 15 октября. Тогда из-за темпов распространения COVID-19 самый высокий уровень карантинных ограничений ввели в Херсонской области. Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.

При "красном" уровне в регионе, в частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное,
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

Однако, указанные ограничения не будут действовать в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме лиц до 18 лет, зеленых COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действителен 72 часа.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Дополнение

Закон о поддержке малого бизнеса и людей в “красных” зонах карантина и получении 8 тысяч помощи вступил в силу 9 апреля этого года.

В прошлом году также действовала такая помощь. Согласно опросу, тогда лишь 36% из опрошенных предпринимателей обратились к государству за материальной поддержкой в 8 тысяч. Большинство предпринимателей, которым подтвердили выплату, а именно 33%, получили средства через неделю после успешной подачи заявления. Только 3% ФЛП сообщили, что финансовая помощь в размере 8 тысяч гривен поможет компенсировать их убытки от введения локдауна, тогда как 84% считают такие средства недостаточными.

Среди тех, кому не удалось получить пособие, большинство, а именно 59% получили отказ из-за несоответствия предприятия КВЭДам, которым оно выплачивалось. Еще 12% из-за того, что ФЛП является одновременно наемным работником, 9% — из-за технических проблем с платформой “Дія”, среди прочих причин - остановка деятельности, неуплата ЕСВ в течение последних 3 месяцев, только что открытый ФЛП.

Общий объем предоставленной в прошлом году единовременной материальной помощи в 8 тыс. грн составил 3,85 млрд гривен, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица — предприниматели — 2,0 млрд гривен.

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