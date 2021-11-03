Після пів місяця "червоної" зони: в ОП заговорили про карантинну допомогу бізнесу

Деталі

Зокрема вказано, що ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Серед іншого, йдеться про тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом. Зокрема в регіонах з "червоним" рівнем епіднебезпеки.

До слова

Перша "червона" зона в Україні з'явилася ще 15 жовтня. Тоді через темпи поширення COVID-19 найвищий рівень карантинних обмежень ввели на Херсонщині. Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області та місто Київ.

При "червоному" рівні в регіоні, зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,



робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,



робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,



робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,



проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,



робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.



Однак, вказані обмеження не будуть діяти у разі наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб до 18 років, зелених COVID-сертифікатів або негативного результату ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 72 години.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Доповнення

Закон про підтримку малого бізнесу і людей у “червоних” зонах карантинних обмежень і отримання 8 тисяч допомоги набув чинності 9 квітня цього року.

Минулого року також діяла така допомога. Згідно з опитуванням, тоді лише 36% з опитаних підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою у 8 тисяч. Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33% отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви. Тільки 3% ФОПів повідомили, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість, а саме 59% отримали відмову через невідповідність підприємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% — через технічні проблеми з платформою “Дія”, серед інших причин — зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги у 8 тис. грн становив 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці — 2,0 млрд гривень.