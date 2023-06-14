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После подрыва дамбы россияне ужесточили оккупационный режим на левобережье Херсонской области - Минобороны

Киев • УНН

 • 699141 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместитель министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС россияне на оккупированных территориях начали проводить дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия и похищают имущество и ценные вещи эвакуированных. Об этом она написала в Telegram, пишет УНН.

После подрыва дамбы россияне ужесточили оккупационный режим на левобережье Херсонской области - Минобороны

Цитата

"Российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия по выявлению граждан с проукраинскими настроениями", - написала Маляр.

По ее словам, на блокпостах оккупанты за разрешение выехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег. Также забирали у них ценные вещи и драгоценности.

Кроме того, российские захватчики отбирали и сразу же уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине, отметила Маляр.

Также оккупанты похищали личное имущество граждан из покинутых владельцами помещений.

В то же время представители российских оккупационных администраций для своих пропагандистских СМИ цинично заявляют о якобы осуществлении успешной эвакуации населения. Хотя никаких практических мер для этого принято не было, подчеркнула Маляр.

И добавила, что оккупанты также запрещали работу местных волонтеров по оказанию пострадавшим гуманитарной помощи.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны сообщала, что оккупанты вывозят свою технику с Херсонского направления. В большинстве это подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии.

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