Після підриву дамби росіяни зробили жорсткішим окупаційний режим на лівобережжі Херсонської області - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Заступниця міністерства оборони України Ганна Маляр повідомила, що після підриву Каховської ГЕС росіяни на окупованих територіях почали проводити додаткові жорсткі фільтраційні заходи і викрадають майно та цінні речі евакуйованих. Про це вона написала у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями", - написала Маляр.
За її словами, на блокпостах окупати за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей. Також забирали у них цінні речі й коштовності.
Крім того, російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні, зазначила Маляр.
Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань.
Водночас представники російських окупаційних адміністрацій для своїх пропагандистських ЗМІ цинічно заявляють про нібито здійснення успішної евакуації населення. Хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було, наголосила Маляр.
І додала, що окупанти також забороняли роботу місцевих волонтерів щодо надання постраждалим гуманітарної допомоги.
Доповнення
Раніше заступниця міністра оборони повідомляла, що окупанти вивозять свою техніку з Херсонського напрямку.У більшості це підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.