Глава Национального банка Украины Андрей Пышный зявил, что Украина не только полагается на помощь наших партнеров, но и будет расширять внутреннюю ресурсную базу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Болезненный вопрос - финансирование дефицита бюджета. Из-за больших потребностей сектора обороны Национальный банк увеличил прогноз дефицита бюджета на текущий год до 22,8% ВВП - пишет Пышный.

Он отмечает, что весомым источником его покрытия остается международная помощь. В этом году речь идет о сумме поддержки в почти 38 млрд долл. США. В 2025 и 2026 годах - 31 млрд долл. США и 21 млрд долл. США соответственно.

«Но мы не полагаемся только на помощь наших партнеров. Расширение внутренней ресурсной базы позволит сузить дефицит бюджета до 17,8% в 2025 году и 10,3% в 2026 году», - добавил Пышный.

Напомним,

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что потребности страны иногда не совпадают с ее возможностями, поэтому необходимо привлечь 500 млрд грн на расходы для обороны, часть этих средств перекроют за счет дополнительных источников дохода, а именно повышения налогов.