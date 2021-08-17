Песчаная буря накрыла город на юго-востоке Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Интенсивная жара, достигшая 40ºC на большей части Испании и 45ºC в некоторых районах на юге, сопровождалась сильным ветром в Альбасете и Гандии в это воскресенье, спровоцировав песчаную бурю в первом и снеся колесо обозрения во втором муниципалитете. Видео стихии обнародовали в сети, передает УНН.
Детали
В Альбасете песчаная буря обрушилась на несколько районов города. В Гандии наиболее шокирующим является снос колеса обозрения на пляже.
Видеоролик, в котором ураганные ветры сеют панику в разных районах столицы Альбасете, стал вирусным. Видео стало вирусным настолько, что многие пользователи сомневались, что это произошло в Альбасете, а не в другом месте, сообщает Onda Cero.
На видео можно увидеть большую песчаную бурю, которая сносит все на своем пути и в конечном итоге сделала город похожим на пустыню. По этой причине местная полиция закрыла несколько парков.
impresionante tormenta de arena en Albacete #Albacete #Tormenta #ARENA #CambioClimatico pic.twitter.com/R8dN6FpJ5c- Ecogreen (@ sre187) August 15, 2021