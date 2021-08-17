Піщана буря накрила місто на південному сході Іспанії

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В Альбасете піщана буря обрушилася на кілька районів міста. У Гандії найбільш шокуючим є знесення колеса огляду на пляжі.

Відеоролик, у якому ураганні вітри сіють паніку в різних районах столиці Альбасете, став вірусним. Відео стало вірусним настільки, що багато користувачів сумнівалися, що подія сталася в Альбасете, а не в іншому місці, повідомляє Onda Cero.

На відео можна побачити велику піщану бурю, яка зносить все на своєму шляху і зрештою зробила місто схожим на пустелю. З цієї причини місцева поліція закрила кілька парків.

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