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Піщана буря накрила місто на південному сході Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Інтенсивна спека, яка досягла 40ºC на більшій частині Іспанії та 45ºC у деяких районах на півдні, супроводжувалася сильним вітром в Альбасете та Гандії цієї неділі, спровокувавши піщану бурю у першому і знісши колесо огляду у другому муніципалітеті. Приголомшливі відео стихії оприлюднили у мережі, інформує УНН.

Деталі

В Альбасете піщана буря обрушилася на кілька районів міста. У Гандії найбільш шокуючим є знесення колеса огляду на пляжі. 

Відеоролик, у якому ураганні вітри сіють паніку в різних районах столиці Альбасете, став вірусним. Відео стало вірусним настільки, що багато користувачів сумнівалися, що подія сталася в Альбасете, а не в іншому місці, повідомляє Onda Cero.

На відео можна побачити велику піщану бурю, яка зносить все на своєму шляху і зрештою зробила місто схожим на пустелю. З цієї причини місцева поліція закрила кілька парків.

impresionante tormenta de arena en Albacete #Albacete #Tormenta #ARENA #CambioClimatico pic.twitter.com/R8dN6FpJ5c

— Ecogreen (@sre187) August 15, 2021

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