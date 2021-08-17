Піщана буря накрила місто на південному сході Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Інтенсивна спека, яка досягла 40ºC на більшій частині Іспанії та 45ºC у деяких районах на півдні, супроводжувалася сильним вітром в Альбасете та Гандії цієї неділі, спровокувавши піщану бурю у першому і знісши колесо огляду у другому муніципалітеті. Приголомшливі відео стихії оприлюднили у мережі, інформує УНН.
Деталі
В Альбасете піщана буря обрушилася на кілька районів міста. У Гандії найбільш шокуючим є знесення колеса огляду на пляжі.
Відеоролик, у якому ураганні вітри сіють паніку в різних районах столиці Альбасете, став вірусним. Відео стало вірусним настільки, що багато користувачів сумнівалися, що подія сталася в Альбасете, а не в іншому місці, повідомляє Onda Cero.
На відео можна побачити велику піщану бурю, яка зносить все на своєму шляху і зрештою зробила місто схожим на пустелю. З цієї причини місцева поліція закрила кілька парків.
impresionante tormenta de arena en Albacete #Albacete #Tormenta #ARENA #CambioClimatico pic.twitter.com/R8dN6FpJ5c— Ecogreen (@sre187) August 15, 2021