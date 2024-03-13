Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  29260 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  49763 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  114046 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117695 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117791 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
  •  23885 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124362 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127389 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123658 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114763 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

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Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  280763 просмотра

Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Пик российской информационной операции "Перун", направленной на дискредитацию украинских и западных проукраинских политиков и оправдание российской агрессии, придется на день так называемых выборов президента россии.

Война •   •  10562 просмотра
Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Украинская команда ветеранов и военнослужащих завоевала 36 медалей, в том числе 22 золотые, на "United States Air Force Trials 2024" в Лас-Вегасе, соревнуясь в 11 адаптивных видах спорта.

спорт •   •  8479 просмотра
Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США

Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

В россии сегодня утром была ограничена работа аэропорта "пулково" в санкт-петербурге на фоне атаки БПЛА по многим областям.

Война •   •  10891 просмотра
Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

13 марта над Сумской областью силы противовоздушной обороны области сбили 2 российских беспилотника "Шахед".

Война •   •  13347 просмотра
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"

СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Служба безопасности Украины ночью осуществила атаки на три крупных нефтеперерабатывающих завода в россии - в рязани, кстово и киришах.

Война •   •  12141 просмотра
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

В 2023 году исполнительные службы в Украине взыскали рекордные 25,21 млрд грн долгов, что составляет лишь 6% от общей суммы долгов, которые должны были быть взысканы с должников.

Экономика •   •  11174 просмотра
Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.

Новости Мира •   •  10287 просмотра
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Четыре человека погибли и более 40 получили ранения, в том числе дети, в результате российской атаки на Кривой Рог.

Общество •   •  14341 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

В Одесской области военнослужащие и некоторые другие категории государственных служащих могут получить беспроцентные кредиты на приобретение жилья по государственной программе.

Общество •   •  11225 просмотра
Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету над морем.

Война •   •  14308 просмотра
На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга