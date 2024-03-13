Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР

российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун" по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков и оправдании агрессии рф. Пиком вражеской операции будет день так называемых выборов президента рф. Об этом в среду, 13 марта, сообщило главное управление разведки министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеская спецоперация направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и "создание условий для решения задач" так называемой сво. По данным ГУР, россияне проводят ее в большинстве регионов рф и на временно оккупированных территориях.

Как отметили в украинской разведке, к участию в операции привлекаются подразделения "федеральной службы войск национальной гвардии" страны оккупанта рф и шпионы "главного управления разведки рф".

Пропагандисты кремля дают указания шпионам росгвардии осуществлять такие мероприятия:

- по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

- оправдание агрессии РФ и освещение ситуации вокруг Украины с выгодных для кремля позиций.

- распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на ВОТ при непосредственном участии в этом руководства РФ.

- формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов", и тому подобное.

По российской методической спецслужбы кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом как уже давно известные, так и только что придуманные фейковые нарративы: о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинения Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе и тому подобное.

Пиком активизации пропагандистских мероприятий определен день так называемых выборов президента рф. Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня этого года - отметили в ГУР.

Дополнение

Ранее в ГУР заявляли, что в рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для кремля позиций.