Подозреваемого в двойном убийстве арестовали в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одессе арестовали мужчину, который подозревается в убийстве двух женщин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу без права внесения залога подозреваемый в убийстве двух женщин", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, что 19 октября в квартире по улице Марсельской мужчина нанес двум женщинам колото-резаные ранения, от которых они скончались. После чего он похитил фототехнику, золотые изделия и деньги.