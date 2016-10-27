Подозреваемого в двойном убийстве арестовали в Одессе

"По ходатайству прокуратуры Одесской области взят под стражу без права внесения залога подозреваемый в убийстве двух женщин", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 19 октября в квартире по улице Марсельской мужчина нанес двум женщинам колото-резаные ранения, от которых они скончались. После чего он похитил фототехнику, золотые изделия и деньги.