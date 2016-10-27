Підозрюваного у подвійному вбивстві заарештували в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Одесі заарештували чоловіка, який підозрюється у вбивстві двох жінок. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
“За клопотанням прокуратури Одеської області взято під варту без права внесення застави підозрюваного у вбивстві двох жінок”, — повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, що 19 жовтня у квартирі по вулиці Марсельській чоловік наніс двом жінкам колото-різані поранення, від яких вони померли. Після чого він викрав фототехніку, золоті вироби та кошти.