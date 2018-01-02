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Под Одессой военный корабль со стрельбой задержал судно контрабандистов

Киев • УНН

 • 12155 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Военно-морские силы Украины совместно с Военной контрразведкой СБУ и Государственной пограничной службой накануне нового года, 31 декабря, задержали судно под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке незаконных грузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает УНН.

Под Одессой военный корабль со стрельбой задержал судно контрабандистов

"В последние часы 2017 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов", - говорится в сообщении.

На перехват вышел ракетный катер "Прилуки", который пытался вступить в радиосвязь с капитаном судна и требовал остановиться.

Ответа не последовало, более того - судно попыталось скрыться, поэтому "Прилуки" открыл предупредительный огонь.

"Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе н.п. Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не отвечало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено в соответствии с процедурами, установленными международным морским правом. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", - сообщили в ВМС ВС Украины.

Сейчас на задержанном судне проводится проверка компетентными органами.

Напомним, в Черном море задержано иностранное судно с более 1,7 тыс. ящиками сигарет.

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