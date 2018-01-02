Під Одесою військовий корабель зі стріляниною затримав судно контрабандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Військово-морські сили України спільно з Військовою контррозвідкою СБУ та Державною прикордонною службою напередодні нового року, 31 грудня, затримали судно під прапором Танзанії, яке запідозрили в перевезенні незаконних вантажів. Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook, передає УНН.
"В останні години 2017 року у територіальних водах України було виявлено судно під прапором Танзанії, яке обґрунтовано підозрювалося в перевезенні незаконних вантажів", - йдеться в повідомленні.
На перехоплення вийшов ракетний катер “Прилуки”, який намагався вступити в радіозв'язок з капітаном судна та вимагав зупинитися.
Відповіді не надійшло, більш того - судно спробувало сховатися, тому "Прилуки" відкрив попереджувальний вогонь.
"Судно-порушник було виявлено технічними засобами спостереження на траверзі н.п. Курортне в межах територіальних вод України, на виклик не відповідало, тому ракетний катер "Прилуки" розпочав його переслідування. З’ясувавши безперспективність спроби втечі від українського військового катеру, судно вийшло на зв'язок та було опитано згідно з процедурами, встановленими міжнародним морським правом. Проте, судно-порушник вимоги зупинитися не виконало. З метою примушення до припинення протиправних дій ракетний катер “Прилуки” відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено та відконвойовано до порту Одеса", - повідомили в ВМС ЗС України.
Наразі на затриманому судні триває перевірка компетентними органами.
Нагадаємо, у Чорному морі затримано іноземне судно з понад 1,7 тис. ящиками сигарет.