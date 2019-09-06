Под Одессой открыли зерновой терминал, построенный на деньги ЕБРР и США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Одесской области официально представили терминал “Нептун” — совместный проект украинской компании MV Cargo и международной продовольственной корпорации Cargill, которая базируется в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
С мая-месяца прошлого года терминал работает в тестовом режиме и уже обработал 1,8 миллиона тонн зерновых. Загружен на полную силу, он может обрабатывать до 5 млн тонн зерновых в год, около 10% всего украинского экспорта. На терминале может храниться до 290 тысяч тонн зерна.
Есть две категории зерновых терминалов, отметил руководитель компании MV Cargo Филипп Грушко, отвечая на вопрос издания: принадлежащие трейдерам, так называемые "закрытые терминалы", и такие, которые могут обрабатывать грузы всех клиентов.
"Терминал "Нептун" будет принадлежать ко второму типу. Сейчас на терминале уже работают четыре клиента. Мы сегодня видим, что экспорт зерна растет каждый год. Когда мы начинали проект, то ожидали неурожая, но его уже шестой год нет", - заявил Грушко.
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Он также отметил, что законодательная инициатива относительно продажи сельскохозяйственной земли также подтолкнет рост урожая, а значит и экспорт. По оценке Cargill, в ближайшие 10 лет экспорт зерновых из Украины вырастет до 100 млн тонн в год.
Стоимость терминала - около 150 млн долларов, около половины вложили Европейский банк реконструкции и развития совместно с Международной финансовой корпорации на условиях сертифицированного кредита.