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Під Одесою відкрили зерновий термінал, збудований на гроші ЄБРР та США

Під Одесою відкрили зерновий термінал, збудований на гроші ЄБРР та США

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Одеській області офіційно презентували термінал “Нептун” — спільний проект української компанії MV Cargo і міжнародної продовольчої корпорації Cargill, яка базується в Сполучених Штатах. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

З травня-місяця минулого року термінал працює в тестовому режимі і вже обробив 1,8 мільйона тонн зернових. Завантажений на повну силу, він може обробляти до 5 мільйонів тонн зернових на рік, близько 10% всього українського експорту. На терміналі може зберігатися до 290 тисяч тонн зерна.

Є дві категорії зернових терміналів, зазначив керівник компанії MV Cargo Філіп Грушко, відповідаючи на запитання видання: такі, що належать трейдерам, так звані “закриті термінали”, і такі, що можуть опрацьовувати вантажі усіх клієнтів.

“Термінал „Нептун“ буде належати до другого типу. Зараз на терміналі вже працюють чотири клієнти. Ми сьогодні бачимо, що експорт зерна зростає кожного року. Коли ми започатковували проект, то очікували неврожаю, але його вже шостий рік немає”, — заявив Грушко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Першу чергу зернового терміналу відкрили в Іллічівському порту

Він також зазначив, що законодавча ініціатива стосовно продажу сільськогосподарської землі також підштовхне зростання врожаю, а отже і експорт. За оцінкою Cargill, в найближчі 10 років експорт зернових з України зросте до 100 мільйонів тон на рік.

Вартість терміналу — близько 150 мільйонів доларів, близько половини вклали Європейський банк реконструкції і розвитку разом з Міжнародною фінансовою корпорацію на умовах сертифікованого кредиту. 

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