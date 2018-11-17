Подо льдом Антарктиды нашли остатки потерянных континентов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Европейские ученые с помощью данных со старого спутника обнаружили остатки потерянных континентов, скрытые подо льдом Антарктиды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Futurism.
Спутник Европейского космического агентства GOCE завершил свою миссию еще пять лет назад, но пока он работал, то сделал карты того, как по всему миру отличается гравитационное поле Земли.
Объединив эти данные со сейсмологическими отчетами, геологи в немецком Кильском университете смогли создать 3D-карты поверхности подо льдом Антарктиды.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, раздробленные слои земной коры вокруг Антарктиды напоминают земную кору на различных береговых линиях по всему миру. Это говорит о том, что эти береговые линии были спаренными, когда все континенты были объединены в один сверхконтинент Пангея.
Восточная Антарктида схожа с геологией Австралии и Индии, но заметно отличается от земной коры под западной частью Антарктиды, которая связана с различными береговыми линиями. Это расхождение дает ученым лучшее представление о том, как все эти кусочки континентов когда-то сходились по очертания друг с другом.
"Мы просто скажем: это не Атлантида, а всего лишь результат сейсмической активности, когда тектонические плиты смещаются и сталкиваются друг с другом - и в этой новости нет ничего мистического", - отмечает издание.
Напомним, NASA показало странные прямоугольные айсберги в Антарктиде.