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Під льодом Антарктиди знайшли залишки втрачених континентів

Під льодом Антарктиди знайшли залишки втрачених континентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Європейські вчені за допомогою даних зі старого супутника виявили залишки втрачених континентів, приховані під льодом Антарктиди. Про це УНН повідомляє з посиланням на Futurism.

Супутник Європейського космічного агентства GOCE завершив свою місію ще п'ять років тому, але поки він працював, то зробив карти того, як по всьому світу різниться гравітаційне поле Землі.

Об'єднавши ці дані зі сейсмологічними звітами, геологи в німецькому Кільському університеті змогли створити 3D-карти поверхні під льодом Антарктиди.

Згідно з новим дослідженням, опублікованому в журналі Scientific Reports, роздріблені шари земної кори навколо Антарктиди нагадують земну кору на різних берегових лініях по всьому світу. Це говорить про те, що ці берегові лінії були спареними, коли всі континенти були об'єднані в один надконтинент Пангея.

Східна Антарктида схожа з геологією Австралії та Індії, але помітно відрізняється від земної кори під західною частиною Антарктиди, яка пов'язана з різними береговими лініями. Ця розбіжність дає вченим краще уявлення про те, як усі ці шматочки континентів колись відповідали за обрисами один одному.

"Ми просто скажемо: це не Атлантида, а всього лише залишки сейсмічної активності, коли тектонічні плити зміщуються і стикаються одна з одною - і у цій новині немає нічого містичного", - відзначає видання.

Нагадаємо, NASA показало дивні прямокутні айсберги в Антарктиді.

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