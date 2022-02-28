Под Киевом уничтожено и повреждено более 200 единиц российской техники - Арестович

Цитата

“Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом!.. По подтвержденным оценкам, до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень — Житомирская трасса”, — написал Арестович.

Дополнение

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город отбили.



