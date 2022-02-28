Под Киевом уничтожено и повреждено более 200 единиц российской техники - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По подтвержденным оценкам, до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной российской техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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“Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом!.. По подтвержденным оценкам, до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной техники на направлениях Ирпень — Житомирская трасса”, — написал Арестович.
Дополнение
Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город отбили.