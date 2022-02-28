Під Києвом знищено та пошкоджено понад 200 одиниць російської техніки - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. За підтвердженими оцінками, до 14:00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної російської техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Цитата
“Боже мій, знали б ви як ми їх метелимо з ранку під Києвом!.. За підтвердженими оцінками, до 14:00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь — Житомирська траса”, — написав Арестович.
Доповнення
Раніше мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що місто відбили.