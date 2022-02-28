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Під Києвом знищено та пошкоджено понад 200 одиниць російської техніки - Арестович

Під Києвом знищено та пошкоджено понад 200 одиниць російської техніки - Арестович

Київ • УНН

 • 234581 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. За підтвердженими оцінками, до 14:00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної російської техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Боже мій, знали б ви як ми їх метелимо з ранку під Києвом!.. За підтвердженими оцінками, до 14:00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь — Житомирська траса”, — написав Арестович.

Доповнення

Раніше мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що місто відбили.

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