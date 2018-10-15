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Под Киевом сожгли 7 иномарок

Под Киевом сожгли 7 иномарок

Киев  •  УНН

 • 15063 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Под Киевом в престижном поселке Коцюбинское сожгли 7 иномарок. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Этой ночью в пгт Коцюбинское на парковке возле одной из многоэтажек произошло одновременное возгорание двух автомобилей, которые стояли поодаль. Огонь быстро перекинулся на другие авто. К сожалению, спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждено 7 автомобилей, среди них Mercedes-Benz, Mitsubishi, Hyundai", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, по предварительным данным неустановленное лицо подбросило под автомобильMercedes-Benz неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. А через мгновение загорелся авто Hyundai, который был припаркован около 100 м поодаль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Продолжается следствие.

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Напомним, в Харькове ночью 12 октября во окнами жилого дома полностью сгорело 5 иномарок.

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