Под Киевом сожгли 7 иномарок

"Этой ночью в пгт Коцюбинское на парковке возле одной из многоэтажек произошло одновременное возгорание двух автомобилей, которые стояли поодаль. Огонь быстро перекинулся на другие авто. К сожалению, спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждено 7 автомобилей, среди них Mercedes-Benz, Mitsubishi, Hyundai", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, по предварительным данным неустановленное лицо подбросило под автомобильMercedes-Benz неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. А через мгновение загорелся авто Hyundai, который был припаркован около 100 м поодаль.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Продолжается следствие.



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Напомним, в Харькове ночью 12 октября во окнами жилого дома полностью сгорело 5 иномарок.