Під Києвом спалили 7 іномарок

"Цієї ночі у смт Коцюбинське на паркові біля однієї з багатоповерхівок сталося одночасне загоряння двох автомобілів, які стояли поодаль. Вогонь швидко перекинувся на інші авто. На жаль, врятувати автотехніку на парковці не вдалося. Вогнем пошкоджено 7 автівок, серед них Mercedes-Benz, Mitsubishi, Hyundai", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, за попередніми даними невстановлена особа підкинула під автомобільMercedes-Benz невідому речовину. Після чого почалось його загоряння. А за мить загорілося авто Hyundai, що було припаркове близько 100 м поодаль.



Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження чужого майна) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Триває слідство.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авто депутата міськради згоріло у Рівному



Нагадаємо, у Харкові вночі 12 жовтня під вікнами житлового будинку вщент згоріло 5 іномарок.