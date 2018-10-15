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Під Києвом спалили 7 іномарок

Під Києвом спалили 7 іномарок

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Під Києвом у престижному селищі Коцюбинське спалили 7 іномарок. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

"Цієї ночі у смт Коцюбинське на паркові біля однієї з багатоповерхівок сталося одночасне загоряння двох автомобілів, які стояли поодаль. Вогонь швидко перекинувся на інші авто. На жаль, врятувати автотехніку на парковці не вдалося. Вогнем пошкоджено 7 автівок, серед них Mercedes-Benz, Mitsubishi, Hyundai", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, за попередніми даними невстановлена особа підкинула під автомобільMercedes-Benz невідому речовину. Після чого почалось його загоряння. А за мить загорілося авто Hyundai, що було припаркове близько 100 м поодаль.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження чужого майна) Кримінального кодексу України. Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Триває слідство.

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Нагадаємо, у Харкові вночі 12 жовтня під вікнами житлового будинку вщент згоріло 5 іномарок.

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