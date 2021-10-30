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Во время пожара в Николаевской области выгорело пять тонн сена

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время пожара в хозяйственном сооружении в Первомайске Николаевской области выгорело пять тонн сена. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Во время пожара в Николаевской области выгорело пять тонн сена

Цитата

Вечером 29 октября, в 22:15, на пункт связи 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре хозяйственного сооружения на частном дворе по ул. Центральной с. Грушевка Первомайской ТГ области.

“К месту вызова направлена очередная стража подразделения. По прибытию стало известно, что огнем охвачена кровля сооружения и была угроза опрокидывания пламени на рядом расположенный жилой дом”, — говорится в сообщении.

Подробности

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м в 23:32, спас жилье от возгорания.

“В результате горения огнем уничтожена кровля хозяйственного сооружения и 5 тонн сена”, — говорится в сообщении.

Причина возникновения устанавливается.

К тушению были привлечены одна единица техники и четыре человека ГСЧС. Дополнительно, на месте работали сотрудники полиции.

Напомним

Накануне в Киеве произошел пожар в ресторане Rioni, горела отделка стен.

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