Во время пожара в Николаевской области выгорело пять тонн сена
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время пожара в хозяйственном сооружении в Первомайске Николаевской области выгорело пять тонн сена. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
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Вечером 29 октября, в 22:15, на пункт связи 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре хозяйственного сооружения на частном дворе по ул. Центральной с. Грушевка Первомайской ТГ области.
“К месту вызова направлена очередная стража подразделения. По прибытию стало известно, что огнем охвачена кровля сооружения и была угроза опрокидывания пламени на рядом расположенный жилой дом”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м в 23:32, спас жилье от возгорания.
“В результате горения огнем уничтожена кровля хозяйственного сооружения и 5 тонн сена”, — говорится в сообщении.
Причина возникновения устанавливается.
К тушению были привлечены одна единица техники и четыре человека ГСЧС. Дополнительно, на месте работали сотрудники полиции.
Напомним
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