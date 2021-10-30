Під час пожежі на Миколаївщині вигоріло п’ять тонн сіна

Цитата

“Ввечері 29 жовтня, о 22:15, на пункт зв’язку 23 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди на приватному подвір’ї по вул. Центральній с. Грушівка Первомайської ТГ області.

До місця виклику направлено черговий караул підрозділу. По прибуттю стало відомо, що вогнем охоплено покрівлю споруди та існувала загроза перекидання полум’я на поряд розташований житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що пожежу ліквідували на площі 30 кв. м о 23:32, врятувавши житло від займання.

“Внаслідок горіння вогнем знищено покрівлю господарчої споруди та 5 тонн сіна”, — йдеться у повідомленні.

Причина виникнення встановлюється.

До гасіння залучено одну одиницю техніки та чотири чоловіки ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції.

Нагадаємо

Напередодні у Києві сталася пожежа в ресторані Rioni, горіло оздоблення стін.