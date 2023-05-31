Во время атаки беспилотников на москву, путин едва не попал под удар - СМИ

Детали

Как отметил источник, близкий к кремлю, изданию The Moskow Times, во время налета беспилотников на столицу рф во вторник, 30 мая, путин с очень большой вероятностью был в "ново-огарево", что представляло прямую угрозу его безопасности.

По его словам, путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы.

"Дроны, атаковавшие западные районы московской области, были сбиты, в частности, в селах ромашково и раздоры, сообщил вскоре после налета депутат госдумы александр хинштейн. Из опубликованного им списка следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники, когда оставалось около 10 км до резиденции путина", - пишет издание.

Так, один из жителей соседнего с президентской резиденцией кооператива на рублевке рассказал The Moscow Times, что очень громкие звуки взрывов разбудили его в районе 6 утра.

Напомним

Под утро 30 мая москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Тем временем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование фактов падения БПЛА на дома в москве.