Під час атаки безпілотників на москву, путін ледве не потрапив під удар - ЗМІ

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Як зазначило джерело, близьке до кремля, виданню The Moskow Times, під час нальоту безпілотників на столицю рф у вівторок, 30 травня, путін з дуже великою ймовірністю був у "ново-огарьово", що становило пряму загрозу його безпеці.

За його словами, путіна було піднято рано вранці службою безпеки через повітряну загрозу.

"Дрони, що атакували західні райони московської області, були збиті, зокрема, в селах ромашково та роздори, повідомив невдовзі після нальоту депутат держдуми олександр хінштейн. З опублікованого ним списку випливає, що системи ППО знешкодили безпілотники, коли залишалося близько 10 км до резиденції путіна", - пише видання.

Так, один із мешканців сусіднього з президентською резиденцією кооперативу на рубльовці розповів The Moscow Times, що дуже гучні звуки вибухів розбудили його в районі 6 ранку.

Нагадаємо

Під ранок 30 травня москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування фактів падіння БПЛА на будинки в москві.