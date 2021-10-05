Пиар, а не реальная работа: эколог о заявлениях Труханова по очистке Черного моря

Цитата

“Любые такие заявления больше похожи на пиар-акции от местных властей. Это повод для пиара того же Труханова или еще кого-то. Поэтому я думаю, что не стоит серьезно относиться к таким инициативам, как к тем, которые могут существенно изменить ситуацию с отходами. Проблема гораздо сложнее”, — заявил эколог.

Как “Глубоководный выпуск” мог бы повлиять на экологическое состояние Черного моря

Проект “Глубоководный выпуск”, который предусматривал прокладку труб для сброса очищенных сточных вод в Одесский залив, стартовал 11 лет назад. Тогда на его реализацию выделили 600 млн грн из государственного бюджета, однако — результата до сих пор нет — проект не запущен. Главным подрядчиком выступала одна из фирм группы “Инкор Групп”, принадлежащей одесскому бизнесмену-беглецу Руслану Тарпану.

“Глубоководный выпуск” должен выпускать вместо неочищенных стоков — очищенные. В общем, эксплуатация “Глубоководного выпуска” должна была бы улучшить экологическое состояние Черного моря, которое сейчас, по словам экологов — неутешительное.

“К большому сожалению, „Глубоководный выпуск“ так и не построили. За эти более чем 10 лет Черное море очень загрязнилось. Сточные воды, что формируются от большого города Одессы попадают в Хаджибейский лиман, затем вода там держится какой-то период, а зимой ее сбрасывают в море. И эта вода требует серьезной очистки, совершенной системы. Сегодня просто сбрасывают эту загрязненную воду в Черное море, а потому предлагали такую очистку перед сбросом. На тот момент не было другой технологии кроме этого выпуска. Он бы действительно в свое время предупредил экокатастрофу”, — рассказал эколог Иван Русев.

Кто и когда понесет наказание

За хищения средств в деле подозревается около десяти человек, им грозит до 12 лет лишения свободы. Однако главный фигурант — бизнесмен-беглей Руслан Тарпан. Он безрезультатно для следствия находится в розыске МВД уже 4 года, однако детективы НАБУ сих пор не объявили его в международный.

Детективы также до сих пор не добились ареста активов беглеца, вовлеченных в реализацию “Золотой трубы Тарпана-Труханова”. Именно так медиа прозвали этот многомиллионный, но проваленный очистительный проект. А пока продолжается досудебное расследование — экологическое состояние Черного моря ухудшается с каждым днем.

Напомним

По словам одесского мажоритарщика из “Слуги народа” Алексея Леонова, Тарпан “очень тесно сотрудничал с мэром Одессы” (Трухановым — ред.), благодаря чему получал щедрые госзаказы. Кроме того, как указывает политик, беглец до сих пор влияет на городскую власть. А уголовное преследование Тарпана тормозится, так как местные одесские чиновники были его соучастниками.