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Піар, а не реальна робота: еколог про заяви Труханова щодо очищення Чорного моря

Піар, а не реальна робота: еколог про заяви Труханова щодо очищення Чорного моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Під час засідання колегії Одеської обласної адміністрації, мер міста Геннадій Труханов заявив, що міська влада наразі приділяє особливу увагу очищенню стічних вод, які після станцій біологічної очистки надходять до Чорного моря. На думку еколога Олександра Соколенка такі “гучні” заяви з боку Труханова на фоні й досі не запущеного у роботу “Глибоководного випуску”, на якому держава зазнала збитків у 320 млн грн - лише піар. Про це він повідомив у коментарі УНН.

Цитата

“Будь-які такі заяви більше схожі на піар-акції від місцевої влади. Це привід для піару того ж Труханова або ще когось. Тому я думаю, що не варто серйозно ставитися до таких ініціатив, як до тих, які можуть суттєво змінити ситуацію з відходами. Проблема набагато складніша”, - заявив еколог.

Як “Глибоководний випуск” міг би вплинути на екологічний стан Чорного Моря

Проект “Глибоководний випуск”, що передбачав прокладання труб для скидання очищених стічних вод в Одеську затоку, стартував 11 років тому. Тоді на його реалізацію виділили 600 млн грн з державного бюджету, однак - результату й досі немає - проект не запущений. Головним підрядником виступала одна з фірм групи “Інкор Групп”, що належить одеському бізнесмену-втікачу Руслану Тарпану.

Глибоководний випуск” мав би випускати замість неочищених стоків - очищені. Загалом, експлуатація “Глибоководного випуску” повинна була б покращити екологічний стан Чорного моря, який наразі, за словами екологів - невтішний.

“На превеликий жаль, “Глибоководний випуск” так і не збудували. За ці більш ніж 10 років Чорне море дуже забруднилося. Стічні води, які формуються від великого міста Одеси попадають до Хаджибейського лиману, потім вода там тримається якийсь період, а взимку її скидають в море. І ця вода потребує серйозного очищення, досконалої системи. Сьогодні просто скидають цю забруднену воду у Чорне море, а тоді пропонували таку очистку перед скидом. На той момент не було іншої технології як цей випуск. Він би дійсно свого часу попередив екокатастрофу”, - розповів еколог Іван Русєв.

Хто і коли понесе покарання

Через розкрадання коштів у справі підозрюється близько десяти осіб, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Однак головний фігурант - бізнесмен-втікач Руслан Тарпан. Він безрезультатно для слідства перебуває у розшуку МВС уже 4 роки, проте детективи НАБУ й досі не оголосили його у міжнародний.

Детективи також й досі не домоглися арешту активів втікача, залучених в реалізації «Золотої труби Тарпана-Труханова». Саме так медіа прозвали цей багатомільйонний, але провалений очисний проект. А допоки триває досудове розслідування - екологічний стан Чорного моря погіршується з кожним днем.

Нагадаємо

За словами одеського мажоритарника зі “Слуги народу” Олексія Леонова, Тарпан “дуже тісно співпрацював з мером Одеси” (Трухановим — ред.), завдяки чому отримував щедрі держзамовлення. Крім того, як вказує політик, утікач й досі має вплив на міську владу. А кримінальне переслідування Тарпана гальмується, бо місцеві одеські чиновники були його співучасниками.

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