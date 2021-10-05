Піар, а не реальна робота: еколог про заяви Труханова щодо очищення Чорного моря

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“Будь-які такі заяви більше схожі на піар-акції від місцевої влади. Це привід для піару того ж Труханова або ще когось. Тому я думаю, що не варто серйозно ставитися до таких ініціатив, як до тих, які можуть суттєво змінити ситуацію з відходами. Проблема набагато складніша”, - заявив еколог.

Як “Глибоководний випуск” міг би вплинути на екологічний стан Чорного Моря

Проект “Глибоководний випуск”, що передбачав прокладання труб для скидання очищених стічних вод в Одеську затоку, стартував 11 років тому. Тоді на його реалізацію виділили 600 млн грн з державного бюджету, однак - результату й досі немає - проект не запущений. Головним підрядником виступала одна з фірм групи “Інкор Групп”, що належить одеському бізнесмену-втікачу Руслану Тарпану.

“Глибоководний випуск” мав би випускати замість неочищених стоків - очищені. Загалом, експлуатація “Глибоководного випуску” повинна була б покращити екологічний стан Чорного моря, який наразі, за словами екологів - невтішний.

“На превеликий жаль, “Глибоководний випуск” так і не збудували. За ці більш ніж 10 років Чорне море дуже забруднилося. Стічні води, які формуються від великого міста Одеси попадають до Хаджибейського лиману, потім вода там тримається якийсь період, а взимку її скидають в море. І ця вода потребує серйозного очищення, досконалої системи. Сьогодні просто скидають цю забруднену воду у Чорне море, а тоді пропонували таку очистку перед скидом. На той момент не було іншої технології як цей випуск. Він би дійсно свого часу попередив екокатастрофу”, - розповів еколог Іван Русєв.

Хто і коли понесе покарання

Через розкрадання коштів у справі підозрюється близько десяти осіб, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Однак головний фігурант - бізнесмен-втікач Руслан Тарпан. Він безрезультатно для слідства перебуває у розшуку МВС уже 4 роки, проте детективи НАБУ й досі не оголосили його у міжнародний.

Детективи також й досі не домоглися арешту активів втікача, залучених в реалізації «Золотої труби Тарпана-Труханова». Саме так медіа прозвали цей багатомільйонний, але провалений очисний проект. А допоки триває досудове розслідування - екологічний стан Чорного моря погіршується з кожним днем.

Нагадаємо

За словами одеського мажоритарника зі “Слуги народу” Олексія Леонова, Тарпан “дуже тісно співпрацював з мером Одеси” (Трухановим — ред.), завдяки чому отримував щедрі держзамовлення. Крім того, як вказує політик, утікач й досі має вплив на міську владу. А кримінальне переслідування Тарпана гальмується, бо місцеві одеські чиновники були його співучасниками.