Петрашко считает, что уменьшение ставки НДС для аграриев не притормозит перерабатывающую отрасль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Уменьшение ставки НДС с 20% до 14% для аграриев не притормозит перерабатывающую отрасль, а выведет из тени часть рынка сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики Игорь Петрашко, отвечая на вопрос УНН.
"Считаю, что оно (решение ВР о снижении НДС до 14% - ред.) не притормозило (перерабатывающую отрасль). Снижение с 20 до 14% принято ВР. Оно одно из базовых вещей и направлений, для чего оно принималось, для того, чтобы сделать рынок более транспарентным и прозрачным. Ни для кого не секрет, что определенная часть рынка сельскохозяйственной продукции в Украине находится в тени, и происходит реализация не совсем по прозрачным схемам. Поэтому такое снижение имеет целью легализацию части аграрного бизнеса, который находится в тени", - сказал Петрашко.
Он добавил, что такая поддержка сырьевиков станет полезной и для перерабатывающей отрасли.
"Поскольку это легализует большую часть зерновых, которые могут использоваться переработчиками", - добавил Петрашко.
Напомним, что председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что уменьшение ставки НДС до 14% негативно повлияет на переработку.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 17 декабря приняла законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%.