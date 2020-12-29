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Петрашко вважає, що зменшення ставки ПДВ для аграріїв не пригальмує переробну галузь

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Зменшення ставки ПДВ з 20% до 14% для аграріїв не пригальмує переробну галузь, а виведе з тіні частину ринку сільськогосподарської продукції. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, відповідаючи на питання УНН.

Петрашко вважає, що зменшення ставки ПДВ для аграріїв не пригальмує переробну галузь

“Вважаю, що воно (рішення ВР про зниження ПДВ до 14% — ред.) не пригальмувало (переробну галузь). Зниження з 20 до 14% прийнято ВР. Воно одне з базових речей і напрямків, для чого воно приймалося, для того, щоб зробити ринок більш транспарентним і прозорим. Ні для кого не секрет, що певна частина ринку сільськогосподарської продукції в Україні перебуває в тіні, і відбувається реалізація не за зовсім прозорими схемами. Тому таке зниження має на меті легалізацію частини аграрного бізнесу, який знаходиться в тіні”, — сказав Петрашко.

Він додав, що така підтримка сировинників стане корисною і для переробної галузі.

“Оскільки це легалізує велику частину зернових, які можуть використовуватися переробниками”, — додав Петрашко.

Нагадаємо, що голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зменшення ставки ПДВ до 14% негативно вплине на переробку.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 17 грудня ухвалила законопроекту №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору з 20% до 14%.

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