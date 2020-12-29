Петрашко вважає, що зменшення ставки ПДВ для аграріїв не пригальмує переробну галузь
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Зменшення ставки ПДВ з 20% до 14% для аграріїв не пригальмує переробну галузь, а виведе з тіні частину ринку сільськогосподарської продукції. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, відповідаючи на питання УНН.
“Вважаю, що воно (рішення ВР про зниження ПДВ до 14% — ред.) не пригальмувало (переробну галузь). Зниження з 20 до 14% прийнято ВР. Воно одне з базових речей і напрямків, для чого воно приймалося, для того, щоб зробити ринок більш транспарентним і прозорим. Ні для кого не секрет, що певна частина ринку сільськогосподарської продукції в Україні перебуває в тіні, і відбувається реалізація не за зовсім прозорими схемами. Тому таке зниження має на меті легалізацію частини аграрного бізнесу, який знаходиться в тіні”, — сказав Петрашко.
Він додав, що така підтримка сировинників стане корисною і для переробної галузі.
“Оскільки це легалізує велику частину зернових, які можуть використовуватися переробниками”, — додав Петрашко.
Нагадаємо, що голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зменшення ставки ПДВ до 14% негативно вплине на переробку.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 17 грудня ухвалила законопроекту №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору з 20% до 14%.