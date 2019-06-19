Петраков рассказал о переломных моментах ЧМ и о вере в победу

По словам тренера чемпионской сборной, он еще не смог до конца осознать произошедшее и ранее рассчитывал попасть в тройку призеров.

Также, как рассказал Петраков, в турнире для нашей юношеской сборной была очень важна победа над американцами. Она стала переломным моментом.

"Это были очень важные для нас три очка. Они добавили нашим ребятам уверенности. В той игре у нас не все получалось. И виновата в этом американская команда, которая показала качественный футбол. И тренер у них - Таб Рамос - сильный специалист.

Но могу сказать, что и с Катаром игра была не менее сложной. В этой стране в футбол вкладывают миллиарды долларов. И если сравнить эту катарскую сборную с командой четырехлетней давности, то это небо и земля. Это не сборная Украины сыграла слабо, это команда Катара в порядке. Однако и в этом поединке нам удалось отпраздновать успех", - прокомментировал он.

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Также, Петраков рассказал, что во время финального матча ЧМ он был спокоен, потому что "присутствовала уверенность в том, что мы должны победить".

Отдельно тренер отметил, что очень рассчитывал на Андрея Лунина на поле и благодарен УАФ за организацию чартера вратарю.

"...я просил об этом руководство. Спасибо ему за это. Я и с Андреем сам переговорил, он сказал, что пешком придет в сборную. Это я и хотел от него услышать", - сказал Петраков.

Тренер чемпионов признался, что очень счастлив, и что после всех пережитых эмоций сейчас испытывает усталость.

Как писал УНН, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3: 1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.