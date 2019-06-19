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Петраков розповів про переломні моменти ЧС і про віру в перемогу

Київ • УНН

 • 10148 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Наставник юнацької збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про історичне досягнення "синьо-жовтих", переломні моменти і пережиті емоції, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Петраков розповів про переломні моменти ЧС і про віру в перемогу

За словами тренера чемпіонської збірної, він ще не зміг до кінця усвідомити подію і раніше розраховував потрапити в трійку призерів.

Також, як розповів Петраков, в турнірі для нашої юнацької збірної була дуже важлива перемога над американцями. Вона стала переломним моментом.

"Це були дуже важливі для нас три очки. Вони додали нашим хлопцям впевненості. У тій грі у нас не все виходило. І винна в цьому американська команда, яка показала якісний футбол. І тренер у них - Таб Рамос - сильний фахівець.

Але можу сказати, що і з Катаром гра була не менше складною. У цій країні в футбол вкладають мільярди доларів. І якщо порівняти цю катарську збірну з командою чотирирічної давності, то це небо і земля. Це не збірна України зіграла слабо, це команда Катару в порядку. Однак і в цьому поєдинку нам вдалося відсвяткувати успіх", - прокоментував він.

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Також, Петраков розповів, що під час фінального матчу ЧС він був спокійний, тому що "була присутня впевненість в тому, що ми повинні перемогти".

Окремо тренер зазначив, що дуже розраховував на Андрія Луніна на полі і вдячний УАФ за організацію чартеру воротареві.

"... я просив про це керівництво. Спасибі йому за це. Я і з Андрієм сам переговорив, він сказав, що пішки прийде в збірну. Це я і хотів від нього почути", - сказав Петраков.

Тренер чемпіонів зізнався, що дуже щасливий, і що після всіх пережитих емоцій зараз відчуває втому.

Як писав УНН, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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