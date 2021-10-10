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Петраков назвал очень тяжелой проведенную игру с Финляндией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча с командой Финляндии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Цитата

Петраков ни был многословным, отметив, что самое главное в данной игре — завоевание трех очков.

“Очень тяжелая игра. Состояние у меня было тяжелое, сейчас немного легче. О счете я не думал, ведь в последних матчах нам забивали на последних минутах. Сегодня арбитр добавил шесть минут, они так долго тянулись. Я думал: „Боже, когда же это закончится?“ Что касается счета, то самое главное — три очка”, — заявил Петраков.

Дополнение

Также по словам наставника стало известно, что в дальнейшем в украинском вылет во Львов. Уже сегодня вечером в “желто-синих” будет тренировка в двух группах.

Контекст

Ярмоленко также прокомментировал результат игры Украина — Финляндия.

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