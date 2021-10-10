Петраков назвав дуже важкою проведену гру із Фінляндією

Цитата

Петраков не був багатослівним, відзначивши, що найголовніше в даній грі — завоювання трьох очок.

“Дуже важка гра. Стан у мене був важкий, зараз трохи легше. Про рахунок я не думав, адже в останніх матчах нам забивали на останніх хвилинах. Сьогодні арбітр додав шість хвилин, вони так довго тягнулися. Я думав: „Боже, коли ж це закінчиться?“ Що стосується рахунку, то найголовніше — три очки”, — заявив Петраков.

Доповнення

Також зі слів наставника стало відомо, що надалі в українців відліт до Львова. Вже сьогодні ввечері в “жовто-блакитних” буде тренування у двох групах.

Контекст

Ярмоленко також прокоментував результат гри Україна — Фінляндія.