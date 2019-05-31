Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 1052 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 26312 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 48083 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113262 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108901 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136203 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143995 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129981 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130060 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии

Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии

Киев  •  УНН

 • 9908 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Петиция о признании Голодомора геноцидом появилась на сайте парламента Новой Зеландии. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил в своем Twitter, передает УНН.

"Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открытая для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов", - сообщил он.

Как сообщал УНН, петиция о Голодоморе на сайте Бундестага собрала необходимое количество подписей для рассмотрения .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Канады почтил память жертв Голодомора

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев присоединиться к подписанию петиции, которая появилась на сайте парламента Германии о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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