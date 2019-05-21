Міністр оборони Канади вшанував пам'ять про жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністр оборони Канади Харджит Саджан під час візиту у Київ, куди він приїхав на інавгурацію Володимира Зеленського, поклав вінок до Меморіалу жертвам Голодомору. Про це Саджан написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“У Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору” ми вшанували пам’ять мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які вмерли від голоду в Україні під час Голодомору-геноциду”, - заявив міністр оборони Канади.
Він зауважив, що Канада “завжди виступатиме разом з Україною проти ненависті й несправделивості”.
Як повідомляв УНН, у столиці провінції Онтаріо та найбільшому місті Канади Торонто встановили меморіал жертвам Голодомору в Україні.
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