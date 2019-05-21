Міністр оборони Канади вшанував пам'ять про жертв Голодомору

КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністр оборони Канади Харджит Саджан під час візиту у Київ, куди він приїхав на інавгурацію Володимира Зеленського, поклав вінок до Меморіалу жертвам Голодомору. Про це Саджан написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.